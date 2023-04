Eurovisión 2023 | The Busker - "Dance (Our Own Party)" - Malta (Videoclip oficial)

La banda de indie pop The Busker representarán a Malta en Eurovisión 2023. Los jóvenes arrasaron con el televoto tras recibir 80 puntos en el MESC 2023 a los que se sumaron los 41 puntos recibidos por el jurado profesional. "Dance (our own party)", el tema que defenderán en Liverpool, se impuso con una diferencia de 36 puntos a "In the silence". Completó el podio de la preselección nacional de malta la canción "Up."

El grupo toma el relevo de Emma Muscat, la abanderada del país en Turín 2022. "I am what i am" quedó eliminada en su semifinal. The Busker actuarán en la Primera Semifinal de Liverpool, que se celebrará el próximo 9 de mayo en el M&S Bank Arena.