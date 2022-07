La afición inglesa: "España no tiene posibilidades"

"Creo que Inglaterra va a ganar esta Euro. Confío en ello", decía una chica que trabajaba en la hostelería de Brighton. Los aficionados del lugar están convencidos del juego que está realizando la selección inglesa y no tienen dudas de que ganarán a España en cuartos de final. Otro chico con un negocio de libros también aseguraba la victoria de la selección británica frente a la española. "No, no hay posibilidades. Inglaterra está en muy buena forma". Además, dos ciudadanos naturales de Brighton reforzaban la idea de que Inglaterra es muy superior al combinado español. "No hay opción viendo como está jugando Inglaterra" mientras que el otro apuntalaba que "Inglaterra está muy fuerte" pero que "en el fútbol nunca se sabe". Sin duda, los seguidores del país británico tienen claro que la anfitriona parte como favorita y que si España quiere imponerse tendrán que realizar un partido perfecto. Los ingleses confían en conquistar esta Eurocopa ante su afición y los tres primeros partidos demuestran que las 'Lionesses' van muy en serio. Veremos si finalmente lo consiguen.