El seleccionador español sub-21, Santi Denia, ha valorado el subcampeonato a pesar de caer derrotados ante Inglaterra en la final del Europeo sub-21 (1-0): "No hemos sido campeones por detalles, pero esta plata hay que valorarla. Les he dicho que la besaran como si fuera su madre o su novia y que no se la quitaran".