El Temps a Catalunya (08/09/2022) | RTVE Catalunya

El temps a Catalunya aquesta tarda vindrà marcat pel cel mig enterbolit de núvols alts i mitgencs, més trencats que aquest matí. De fet, la posta de sol probablement tornarà a ser rogenca en molts indrets. I de nit no es descarta algun ruixat al Pirineu Oriental, mentre que a la resta el cel quedarà força serè. El vent girarà a migjorn. I les temperatures màximes quedaran entre 1 i 4 graus més baixes. En general, al voltant o per sota dels 30 graus, i amb menys sensació de xafogor a la costa.

Demà des de bon matí creixeran nuvolades a les comarques de Barcelona i Girona on descarregaran ruixats localment intensos, amb tempesta i puntualment acompanyats de calamarsa. Al vespre també podrà arribar algun ruixat a la Costa Daurada. Més sol a les comarques de la meitat oest. La matinada serà freda al Pirineu i una mica més fresca a l’interior. També serà menys sufocant a la costa. De dia, les màximes quedaran per sota els 30 graus en molts punts del Pirineu i de la meitat est, mentre que pujaran a l’oest on en molts casos es mouran entre els 30 i els 35 graus, les més altes a Ponent i a la vall de l’Ebre.