El Temps a Catalunya (31/08/2022) | RTVE Catalunya

L’agost acaba marcat per una pedregada excepcional, per aiguats i per les tempestes fortes. De bon matí s’ha format una primera línia tempestuosa... que ha descarregat amb molta intensitat al litoral i prelitoral central. Ha deixat quantitats de 20 i gairebé 70 litres... i en algunes poblacions com Terrassa, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Ribes han caigut entre 25 i 31 litres en només mitja hora. Durant el matí aquestes precipitacions intenses s’han anat estenent a moltes altes comarques. Una inestabilitat que ens acompanyarà tota la tarda i fins primera hora de la nit, en forma de ruixats i tempestes que s’estendran arreu del territori. Les més fortes es preveuen a l’àrea pirinenca, a la Catalunya Central, comarques gironines i també al Prelitoral i litoral central i nord. De fet, hi ha avisos activats a gairebé tot Catalunya perquè poden continuar sent tempestes molt fortes, deixar més de 20 litres en mitja hora i anar acompanyades de pedra i calamarsa