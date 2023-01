El Temps a Catalunya (31/01/2023) | RTVE Catalunya

El gener s’acomiada amb els ingredients més típics de l’anticicló d’hivern... La matinada ha estat menys freda, però de nou marcada per la inversió tèrmica i les gelades fortes a les fondalades de l’interior i del Pirineu. Lentament, però, l’aire fred es va allunyant, però quedem sota el domini de l’anticicló i això també vol dir dualitat de temps amb sol i boires. I ja us avancem que les altes pressions s’instal·laran a casa nostra i durant els pròxims dies entrarem en aquest bucle de contrastos, també tèrmics amb nits fredes i migdies més agradables on faci sol. Així doncs ens espera un dimarts de sol, alguns núvols prims, i encara tramuntana i la mala mar al Cap de Creus. Les màximes d’avui pugen entre 2 i 5º i s'assoliran els 12 a 16 ºC a prop de la costa, més baixes a les zones enclotades de l’interior. Demà el febrer arrencarà amb bancs de boira gebradora que s’estendran per moltes comarques de la Vall de l’Ebre, però especialment de Ponent i de l’Altiplà Central on seran persistents durant tot el dia. A la resta, tornarà a ser un dia de sol i amb mala mar a l'Empordà. La matinada serà entre 1 i 3º menys freda i, per tant, les glaçades seran menys intenses, però encara força extenses... I de dia, als llocs emboirats l’ambient es mantindrà fred, mentre que a la resta, l’ambient serà més agradable amb màximes d’entre 11 a 16 ºC. Fred de nit i més bonança de dia que ens deixarà una notable amplitud tèrmica de fins a 20 ºC al Pirineu.