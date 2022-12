El Temps a Catalunya (30/12/2022) | RTVE Catalunya

Divendres marcat pel pas del darrer front d'enguany. El cap de setmana estarà marcat per l’anticicló i per nova entrada d’aire càlid que farà que tinguem un Cap d’Any més primaveral que hivernal, i és que demà les temperatures rondaran al voltant o per sobre dels 20º. Acabarem aquest any tant càlid amb un ambient exageradament suau i amb temperatures fins a 10º superiors a les habituals. Pel que fa al cel, tant dissabte com diumenge farà sol enteranyinat de núvols alts i això sí el contrast entre l’aigua del mar freda i les altes temperatures afavoriran la formació de molta boira a la costa. La setmana vinent, arribarà una massa d'aire més freda que afavorirà una lenta baixada de les temperatures. Per tant, és probable que arribem a Reis amb un ambient una mica més fred. Ara be, no serà un fred intens... perquè les temperatures es mantindran per sobre la mitjana, a gairebé tota Europa, també, durant la primera setmana de gener.