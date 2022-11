El Temps a Catalunya 30/11/2022) | RTVE Catalunya

Diu el refrany: per Sant Andreu (avui) pluja, vent o fred molt greu. Doncs bé, de pluja i vent no n’esperem però sí, que aquest dimecres, l’ambient ja fa olor d’hivern. De fet, ha estat un dels matins més freds d’aquesta tardor: amb gelades intenses al Pirineu, glaçades a moltes comarques de l’interior i valors inferiors als 10º arran de costa. La serenor del cel durant la matinada, la presència d’aire molt fred en altura i la manca de vent... han afavorit aquesta nova baixada de les temperatures. Un ambient fred que es mantindrà, i fins i tot s’accentuarà, degut a la entrada de vent humit de Gregal. Un vent que afavorirà la inestabilitat a Balears i a Valencia... mentre que a Catalunya, de moment, el que ens portarà és un augment dels núvols i algunes pluges al sud. Ara bé, entre divendres i dissabte, aquesta entrada de gregal... ens portarà un embossament d’aire fred que tindrà un moviment retrogat (es a dir viatjarà d’est a oest) i que a 5500 metres d’altura portarà associades temperatures de fins a 25º sota zero que afavoriran un augment de la inestabilitat també a Catalunya. Un dinamisme atmosfèric que anirà acompanyat d’un fred força hivernal, perquè a 1500 metres d’altura, la entrada d’aquesta massa freda, també afavorirà temperatures molt baixes: inferiors als 5º. Anant més enllà... el Pont de Desembre estarà marcat per la presència de baixes pressions sobre la península que, depenent de la seva posició final, condicionaran un ambient més humit i també menys fred