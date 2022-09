El Temps a Catalunya (30/09/2022) | RTVE Catalunya

El setembre va començar amb una calor desmesurada... i l’acabem amb uns paisatges i un fred típics de la tardor més avançada. La nevada al Pirineu de les darreres hores, ha deixat per damunt de 1700 metres, gruixos de 5 a més de 10 centímetres. Una primera nevada que va molt be per refredar el terreny de cara a la propera temporada. La baixada de les temperatures... ha deixat una matinada freda a tot arreu: gelades a alta muntanya... valors per sota dels 10º a l’interior... i inferiors als 15º a la costa. Temperatures més pròpies de principis de novembre que de finals de setembre. Neu, ruixats, tempestes, vent i fred que han estat provocats pel pas d’aquest front i l’arribada d’aire fred en altura. Durant el cap de setmana el temps tornarà a canviar: entrarà l’anticicló i arribarà aire més càlid. Per tant, seran dos dies de temps estable i molta bonança