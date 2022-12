El Temps a Catalunya (29/12/2022) | RTVE Catalunya

Dijous de cel ennuvolat i un ambient una mica més fred. La causa d’aquest petit canvi... és l’aproximació d’una línia frontal que porta molta nuvolositat associada però és poc efectiva en precipitacions. Un sistema frontal que arriba acompanyat de vent de l’oest que a banda de pentinar els núvols amb formes lenticulars... aixecarà la boira del Pla de Lleida. Però també arriba acompanyat d’aire una mica més fred en altura, que sobretot avui, mantindrà les temperatures a ratlla. A partir de demà a la tarda i sobretot entre dissabte i diumenge tindrem una nova entada càlida. Per tant el canvi d’any el farem amb temperatures al voltant o per sobre dels 20º. Ara bé, la primera setmana de gener arribaria una massa d’aire bastant més freda que afavorirà una lenta i progressiva baixada de les temperatures. Per tant, es probable que els Reis ens portin un ambient més hivernal. Començarem l’any amb més fred, amb força núvols... però malauradament sense pluja... i convindria molt que plogués, perquè les reserves hídriques estan molt baixes. Els pantans Conques Internes estant al 31% de la seva capacitat i els de la Conca de l’Ebre al 39%.