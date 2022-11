El Temps a Catalunya (29/11/2022) | RTVE Catalunya

La calidesa del cel rogenc de la sortida de sol contrastava amb la fredor de primera hora. Una fredor que es consolidarà durant els propers dies: les glaçades s’aniran estenent arreu del territori i al Pirineu els termòmetres baixaran fins a 12º sota zero. Per què? Doncs perquè els propers dies estarem sota la influència de l'anticicló situat sobre Escandinàvia que afavorirà la entrada d’una massa d’aire molt freda. La persistència d'aquestes altes pressions farà que aquest aire fred es vaig dipositant a la superfície, afavorint que el desembre comenci amb el fred propi de l'hivern. Alhora aquest bloqueig escandinau obligarà a les borrasques a baixar de latitud.. i això farà que la setmana vinent estigui condicionada per aquesta borrasca atlàntica perquè depenent de la seva posició ens portarà més o menys pluja i un ambient més o menys fred.