El temps a Catalunya aquest dimecres vindrà marcat per l'estabilitat. Tindrem sol, bona visibilitat i núvols baixos al Camp de Tarragona i Delta de l’Ebre, durant el matí. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, amb ruixats a l'entorn del Ripollès i la Garrotxa. A darrera hora arribaran núvols per l’oest, i de nit deixaran xàfecs al Pirineu/Prepirineu Occidental. Vent del sud, moderat a l’interior que farà pujar les temperatures a la meitat nord; mentre que al sud arribarà més fresc i humit i aquí els termòmetres quedaran entre 2 i 4 graus més baixos que ahir. Per tant, calor continguda. Aprofiteu-la amb màximes de 28/32 ºC. Entre demà i divendres es repetiran els ruixats de tarda concentrats principalment al Pirineu. Inestabilitat de tarda associada a un solc d’aire fred en altura. Tot i això de cara el cap de setmana marxarà, i tornarà a entrar una nova massa d’aire càlid nord-africana, amb temperatures de 25 ºC a 1.500 metres. Demà i divendres es mantindrà la calor molt suportable, però dissabte ja fregarem els 35 ºC a l’interior, diumenge els 37 i la primera setmana de juliol podria arrencar amb temperatures de 35 a 40 ºC a l’interior i per sobre els 30 ºC a la resta.