El Temps a Catalunya (28/11/2022) | RTVE Catalunya

Aquesta darrera setmana de novembre ha començat amb un nou canvi de temps. El desencadenant ha estat un front: de matinada ens ha portat molts núvols, que han impedit la baixada de les temperatures nocturnes... i que durant el matí, ens ha portat una banda de precipitacions que ha avançat d’oest a est de Catalunya. Les més intenses han descarregat damunt del mar i davant de la costa. Precipitacions que al Pirineu són de neu, sobretot a la cara nord on la cota ha baixat fins a 1200m. S’han acumulat entre 5 i més de 20 litres. Durant la tarda el front s’allunyarà ràpidament...i tot i que acabarà formant una borrasca al voltant de les Balears, aquesta també marxarà ràpid. Ara bé, darrera d’aquest front s’enfortirà la entrada de vent del nord i també l’arribada d’aire fred en altura. Una fredorada i un dinamisme atmosfèric que ens acompanyaran bona part d’aquesta setmana.. perquè l’anticicló s’acabarà situant sobre Escandinàvia bloquejant el pas de borrasques atlàntiques que es veuran obligades a baixar i a circular per casa nostra. Alhora... aquesta configuració atmosfèrica afavorirà la entrada d’aire molt fred d’origen continental. Aquesta fredorada es notarà sobretot a Centre Europa (amb temperatures fins a 6º inferiors a la mitjana). A Catalunya, no farà tant fred però sí que el desembre començarà amb un ambient hivernal. Ara bé, aquesta situació de bloqueig anticiclònic farà que a l'àrtic es registrin temperatures per sobre la mitjana.