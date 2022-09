El Temps a Catalunya (28/09/2022) | RTVE Catalunya

Aquest setembre hem tingut pluges bastant generals, localment intenses i molt abundants. Una de les zones on més aigua han acumulat és al Pirineu i Prepirineu Oriental, amb quantitats de 80 a més de 200 litres (al Pirineu Occidental no ha plogut tant)... Molta aigua que ha frenat la baixada dels pantans de les Conques internes, que fins i tot han pujat lleugerament. Però, veieu que no estem per tirar coets. En general els pantans catalans es troben entre el 35 i el 37% de la seva capacitat, alguns fins i tot més baixos. Ara bé, entre avui, demà i divendres tornarà a ploure. I és que continuarem amb aquesta entrada de nord, aire fred en altura i el pas de diverses línies frontals. La més activa demà. A banda d’inestabilitat aquest aire fred mantindrà fins dissabte un ambient de plena tardor. A partir de diumenge, tindrem més bonança i un ambient d’estiuet. Així doncs, demà, serà el dia més inestable de la setmana, sobretot al Pirineu, Prepirineu, comarques de Barcelona i Girona on, a partir de migdia esperem ruixats i tempestes localment intenses i abundants. La cota de neu per sota de 2000 metres. Hi ha avisos activats per pluges de 30-40 litres en poca estona i acumulacions superiors als 50 litres.