La refrescada i la inestabilitat de les darreres hores, han estat conseqüència del pas d’un solc d’aire fred en altura que també ens ha portat Mestral superior als 60 km/h a l’Ebre i Tramuntana per sobre dels 100km/h a l’Empordà. Aire fred associat a un front que s’allunya.... per tant, avui i demà, tindrem un temps força tranquil. Però a partir de demà a la nit, dijous i divendres lliscarà pel nord de la península un nou solc d’aire fred... que reactivarà la inestabilitat i mantindrà la calor a ratlla, perquè ens mantindrà allunyats d’aquesta massa d’aire més càlid. Ara be, a partir del cap de setmana sí que arribarà aquesta massa tant càlida africana que ens portarà novament temperatures al voltant dels 25º a 1500 metres d’altura. Això vol dir que el juliol començarà amb una nova calorada: temperatures properes o superiors als 30º a la costa i valors per sobre dels 35º a l'interior.