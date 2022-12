El Temps a Catalunya (27/12/2022) | RTVE Catalunya

L’ambient escandalosament primaveral d’aquests darrers dies, de moment, s’acaba. Aquesta matinada les temperatures ja han estat fins a 8º més baixes que ahir en alguns sectors i això ha afavorit que les glaçades febles fossin més extenses... que a l’interior els termòmetres es quedessin per sota dels 5º i que a la costa, baixessin per sota dels 10º. Una discreta baixada associada a la lenta retirada de la massa d’aire tant càlida que ens ha acompanyat aquesta primera part de les Festes. Lo que arriba entre avui i divendres, és una massa d’aire una més freda que afavorirà que lentament les temperatures continuïn baixant. Ara bé, el canvi d’any el farem amb una nova entrada d’aire càlid. Però amb possibilitat de més fred la primera setmana de gener... falten dies. De moment el que tenim assegurat és que tot i la baixada dels termòmetres acabarem aquest any amb temperatures bastant per sobre les habituals a finals de desembre. I coincidint amb el canvi d’any, l’anomalia tèrmica serà de fins a 9º. Les que no marxen tampoc ni amb aigua calenta són les altes pressions: tret del pas d’alguns fronts, l’anticicló afavorirà l’estabilitat ben be fins a Reis. Per tant, a la pluja ni se l'espera.