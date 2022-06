Aquest dilluns és el dia més inestable de la setmana, ja que arriba un solc d’aire fred en altura precedit per un front que va entrant per l'oest de Catalunya. Aquesta tarda ens creuarà i darrere seu entrarà el vent del nord que s’encarregarà de mantenir allunyada la massa d’aire més càlid. Però per uns dies, ja que tot apunta que coincidint amb l’entrada del mes de juliol podria aproximar-se una nova massa d’aire força més càlid de fins a 23 ºC a 1.500 metres. Per tant, fins divendres, la calor es mantindrà moderada amb màximes de 28 a 32 ºC, mentre que dissabte ja buscarem els 35º C a l’interior i diumenge es podrien assolir els 38.

Però de moment, caldrà obrir els paraigües. Aquesta tarda, els xàfecs s’estendran per les Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona, comarques de Ponent, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu, on podran ser forts, anar acompanyats de calamarsa, tempesta i fortes ratxes de vent. En canvi, difícilment arribaran a les comarques de la meitat est. Les temperatures avui baixen a les comarques de la meitat oest, on ens quedarem entre els 25 i per sota els 30 ºC, mentre que pugen a les de Barcelona i Girona on s'assoliran els 30/32 ºC.A més, entre aquesta tarda i demà el matí entrarà el mestral a l'Ebre, i la tramuntana bufarà amb força a l’Empordà, on les onades superaran els 2/4 metres.

De matinada, deixarà de ploure, tot i que podria arribar algun ruixat al nord-est. Demà serà un dia radiant, assolellat, al matí amb bancs de boira interiors i restes de núvols al nord-est. A la tarda creixeran nuvolades decoratives en l’àrea pirinenca, i entrarà el vent del sud. La pròxima nit refrescarà una mica, i demà tindrem temperatures mínimes de 10º C al Pirineu, per sota dels 15º C a l’interior i fins i tot dels 20 en punts de la costa. Cosa que s’agrairà... De dia, els termòmetres es recuperaran a la meitat oest. Per tant, demà es tornaran a assolir els 28 a 32 ºC en molts indrets. Una calor suportable que podria tenir els dies comptats.