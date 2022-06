El temps a Catalunya aquest dilluns vindrà marcaty per l’aproximació d’un solc d’aire fred en altura precedit per un front que ja va entrant per la franja de Ponent i que ens acabarà de creuar al llarg del dia d’avui. Al llarg del matí els núvols augmentaran sobretot a la meitat oest, on descarregaran els primers ruixats, sobretot a les comarques de Lleida i puntualment a les del Camp de Tarragona. De moment forces clarianes cap a la Costa Brava. Durant el migdia i la tarda els xàfecs s’estendran des de les comarques de l’Ebre, Camp de Tarragona, Ponent, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu, on podran deixar molta aigua en poca estona, anar acompanyats de calamarsa, tempesta i fortes ratxes de vent. Menys probables a les comarques d ela meitat est. Tot i això de matinada els ruixats aniran a menys i en podria arribar algun a les comarques de Barcelona i Girona. A més, cal sumar el mestral i sobretot la tramuntana que s’intensificarà aquesta pròxima nit i matinada a l’Empordà, a ratxes superiors als 50 km/h i amb onades de 2 a 4 metres. Temperatures que baixen a les comarques de Tarragona i Lleida on ens quedarem entre els 25 i per sota els 30 ºC, mentre que pugen a les de Barcelona i Girona on es podran assolir els 30/32 ºC.