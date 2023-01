El Temps a Catalunya (27/01/2023) | RTVE Catalunya

Divendres de fred intens i cap de setmana de cru hivern. Entre la persistència d’aquesta borrasca Mediterrània i l’anticicló situat a l’Atlàntic es genera un passadís de vent del nord que alhora impulsa la entrada duna massa freda d’origen Polar. Una fredorada que s’intensificarà durant el cap de setmana, amb temperatures d’entre 2 a 5º sota zero a 1500 metres d’altura. Valors baixos que afavoriran un ambient de rigorós hivern, sobretot de nit i matinada. Aquesta matinada les gelades han estat fortes al Pirineu, Catalunya Central i comarques de Ponent... però també ha glaçat en algunes zones costaneres. I les matinades del cap de setmana seran també molt gèlides, sobretot al Pirineu... però les glaçades intenses s’estendran per moltes poblacions de l’interior i més febles arribaran a la costa. Són temperatures mínimes entre 2 i 8º inferiors a les habituals a finals de gener. Durant el dia, els termòmetres tant d’avui... com del cap de setmana es quedaran per sota dels 10º a bona part de Catalunya. Són temperatures màximes entre 2 i 5º inferiors a la mitjana. El vent del nord, Mestral i Tramunta, fins diumenge a migdia bufarà fort a l’Ebre, Pirineu i Empordà i accentuarà notablement la sensació de fredor.