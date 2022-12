El Temps a Catalunya (26/12/2022) | RTVE Catalunya

Ni desembre congelat... ni fum fum fum... més aviat hem sobreviscut a una primera part de les Festes tropicalitzada. La temperatura màxima del dia de Nadal va rondar els 20º a moltes poblacions... i va superar els 22º a bona part del Prelitoral. Valors que són de rècord... sobretot els exageradament elevats 26º enregistrats a Anglès, a La Selva. La presència d’un matalàs d’aire càlid en altura, juntament amb el vent del sud que bufa i la persistència de l’anticicló afavoreixen aquestes temperatures tant poc hivernals. Durant aquesta setmana la massa d’aire més càlida s’enretirarà... i a 1500 metres d’altura arribarà aire una mica més fred, que afavorirà temperatures lleugerament més baixes... però no pas les típiques de finals de desembre. Els propers dies les màximes rondaran entre els 10 i els 15º a les comarques interiors... i entre 18 i 21º al Litoral i Prelitoral. Valors que continuaran sent de 2 a 9º superiors als que caldria esperar a final d’any. Les nits tampoc seran massa hivernals i tret d’algunes glaçades febles al Pirineu i a l’interior... a la resta els termòmetres es mouran al voltant dels 5 i per sobre dels 10º. Aquesta estabilitat i aquesta suavitat de temperatures... en contrast amb un Mediterrani més fred, la temperatura de l’aigua ronda els 15-17º... afavorirà els propers dies la formació de nombrosos bancs de boira costanera.