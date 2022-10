El Temps a Catalunya (26/10/2022) | RTVE Catalunya

Enguany l’estiu s’està fent llarg... les temperatures van començar a pujar a mitjans de maig... la calor de juny, juliol i agost va ser tòrrida... i la tardor està sent molt càlida. La persistència d’una massa càlida africana manté aquests dies unes temperatures escandalosament altes. I és que a 1500 metres d’altura tenim valors de gairebé 20º. Temperatures fins a 10º superiors a la mitjana que ens acompanyaran fins Tots Sants. A partir de llavors arribarà aire més fred i les temperatures lentament baixaran. Seran encara suaus per l'època... però ja no farà tanta calor. Ara bé, fins aquest diumenge, a bona part d’Europa continuarem amb temperatures superiors a les habituals. I què diuen els models estacionals? El model europeu manté aquesta tendència càlida, amb temperatures per sobre la mitjana, pel novembre, desembre i gener. Plourà? Segons aquest model tindrem més pluja. Sobretot al novembre quan en algunes comarques podria ploure un 30% més de lo habitual. I convindria molt que plogués... perquè els rius baixen amb molt poc cabal.... les rieres van pràcticament seques... de moltes fonts no raja aigua... i els pantans i aqüífers continuen buidant-se.