El Temps a Catalunya (26/09/2022) | RTVE Catalunya

Acabarem el setembre amb un ambient de plena tardor. Aquesta matinada ha estat freda al Pirineu (on hem tingut les primeres glaçades), a l’interior (mínimes al voltant o per sota dels 10º) i fresca a la costa, amb valors de 12 a 15º. Temperatures de tardor... degudes, per una banda a la serenor del cel durant la nit, i per altra banda, a la presència d’aire bastant fred a les capes altes i mitjanes de l’atmosfera. Un aire fred que juntament amb el pas de diversos fronts afavoriran diverses tongades de precipitacions entre demà, dimecres i dijous. I un aire fred que juntament amb el vent del nord mantindrà les temperatures a ratlla. I és que fins divendres, a 1500 metres d’altura tindrem temperatures inferiors als 10º... valors baixos que faran que les properes nits i matinades continuïn sent de plena tardor. Els migdies fins divendres més aviat frescos: al Pirineu les màximes es quedaran per sota dels 20º i a la resta al voltant dels 25º. Els migdies del cap de setmana s’entreveuen una mica més càlids, amb algunes màximes arribant als 30º i un ambient en conjunt força agradable.