El dia ha arrencat amb sol, un ambient suau a l’interior i fresc al Pirineu... però també amb núvols baixos a prop de la costa i un ambient calorós i xafogós. Canvis associats a un front situat al nord de la península i que ha afavorit l’arribada d’aire més fresc en altura, la entrada de vent del nord i la retirada de l’aire càlid. Tornen les tempestes d’estiu i torna la calor normal de juliol. Aquesta tarda tindrem ruixats al Pirineu, de matinada les tempestes localment intenses afectaran sobretot el litoral i prelitoral Central...i entre demà a la tarda i dijous seran més intenses i també més extenses. Precipitacions molt benvingudes perquè segurament aquests dies us heu fixat en el munt de fulles seques que s’acumulen pels carrers de moltes poblacions. Una imatge típica de la tardor... no pas del juliol. Les altes temperatures i sobretot, la falta de pluja, sotmeten els arbres a molt estrès hídric i la manera de protegir-se és deixant assecar les fulles i que caiguin. Els boscos humits del Pirineu i Prepirineu son els més castigats per la calor intensa i sobretot per la sequera que arrosseguem de fa molts mesos