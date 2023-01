El Temps a Catalunya (26/01/2023) | RTVE Catalunya

Preparem-nos per una nova entrada d’aire fred Polar. Des d’avui... i fins dilluns de la setmana vinent... l’ambient tornarà a ser gèlid, sobretot de nit i matinada, amb glaçades que s'estendran per tot el territori. Les més intenses al Pirineu i a les planes interiors. Una fredorada afavorida per una borrasca del sud d’Itàlia i per l’anticicló situat sobre l’Atlàntic. Entre els dos es genera un passadís que afavoreix l’arribada d’una massa freda d’origen Polar... que, entre avui i el cap de setmana, a 1500 metres d’altura portarà valors de fins a 5º sota zero. Valors baixos que faran que de dia, i sobretot de nit, en superfície tinguem temperatures fins a 7º inferiors a les habituals a finals de gener. Durant la setmana vinent aquest massa freda lentament s’enretirà i el fred deixarà de ser tant intens. Ara bé, es mantindrà l’ambient propi de l’hivern... acompanyat d’altes pressions que afavoriran l’estabilitat atmosfèrica. I això és sinònim de poca pluja... i d’un fred que quedarà acumulat a les valls i fondalades.