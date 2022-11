El Temps a Catalunya (25/11/2022) | RTVE Catalunya

Divendres amb un canvi de temps sobtat. El cap de setmana serà més relaxat... i a partir de dilluns tindrem un segon canvi de temps. Avui pendents d’ una línia d’inestabilitat, acompanyada d’aire fred en altura que durant la tarda ens portarà ruixats i tempestes a la meitat est i al Pirineu (de neu a la cara nord per sobre de 1400 metres) i també Mestral i Tramuntana superiors als 90km/h a l’Ebre, Pirineu i Empordà. Demà, la inestabilitat minvarà i quedarà un cap de setmana marcat per l’anticicló i per una massa d’aire més temperada. A partir de dilluns... la formació d’una borrasca al voltant de les Balears, podria portar-nos una bona regada, més neu, ventades i mala mar. Entre dimarts i dimecres la borrasca s’allunyarà... i començarem el desembre amb un anticicló estancat al nord d’Europa i en aquesta posició bloquejarà el pas de borrasques ... que es veuran obligades a circular per sobre de casa nostra. Per tant, tindrem més moviment meteorològic... i també un ambient més hivernal. Perquè aquesta configuració atmosfèrica afavorirà l’arribada d’aquesta massa freda d'origen continental