El Temps a Catalunya (25/11/2022) | RTVE Catalunya

Divendres serà un dia canviant, amb més sol a l’oest i al sud i amb nuvolades que deixaran xàfecs a les comarques de la meitat est, localment intensos i acompanyats de tempesta al litoral i prelitoral. També tindrem precipitacions al Pirineu. A la cara nord seran de neu i la cota anirà baixant fins a 1.300 metres a darrera hora.

El vent de mestral a les Terres de l’Ebre i la tramuntana al Pirineu i a l’Empordà bufaran a ratxes de 70 a 80 km/h. A la Costa Brava s'esperen onades d'entre 2 i 3 metres. Pel que fa a temperatures, La nit serà freda, sobretot a l’interior, amb glaçades febles al Pirineu. I de dia, les temperatures es quedaran per sota els 10º C al Pirineu i es mantindran entre 13 i 19 ºC a la resta. Tot i que els núvols, la pluja i el vent incrementaran la sensació de fred. Dissabte començarà amb densos bancs de boira a l'interior, sobretot a l'Altiplà Central. En general, però, el sol s'imposarà a tot arreu, amb el permís de bandes de núvols alts i mitgencs que aniran creuant durant el dia. El vent de tramuntana i mestral bufarà fort als dos extrems del territori fins a primera hora del matí, però després afluixarà. Diumenge es mantindrà la mateixa tònica de temps. Boires matinals, més probables al Baix Segrià. De nou, dominarà el sol, només amb pinzellades de núvols prims. començarà amb, sobretot a l'Altiplà Central. En general, però,, amb el permís de bandes deque aniran creuant durant el dia. Elfort als dos extrems del territori, però després afluixarà.es mantindrà la mateixa tònica de temps., més probables al Baix Segrià. De nou,només amb pinzellades de

Després de l'entrada freda de divendres, durant el cap de setmana afluixarà el vent. Això permetrà que de durant la nit i matinada, la temperatura pugui baixar més. A més, hi haurà inversió tèrmica, és a dir, més fred a les fondalades que als cims de les muntanyes. Així doncs, a primera hora caldrà abrigar-se. El fred tocarà fons el matí de dissabte, amb glaçades en valls del Pirineu, Prepirineu i de la Catalunya Central. A prop de la costa, la temperatura quedarà per sota dels 10 ºC. Les mínimes de diumenge pujaran al Pirineu i Prepirineu, però a la resta els termòmetres no variaran gaire.

Les poques hores de llum solar durant aquesta època de l'any, impedeix que la temperatura pugui pujar gaire. Per tant, tot i el sol, les màximes es quedaran frenades, al voltant dels 14 a 18 graus arreu. Només a la costa, de forma puntual, es fregaran els 20 ºC. Al migdia, gràcies al poc vent i al sol, l'ambient serà agradable.