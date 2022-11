El Temps a Catalunya (24/11/2022) | RTVE Catalunya

Dijous de núvols i més fred.. a la espera d’un primer canvi de temps demà i un segon, el dilluns... amb el permís entremig d’un cap de setmana relaxat. Ho expliquem. Els núvols alts i mitjans que avui emblanquinen el cel de tot Catalunya van associats a un sistema frontal que durant la tarda ens acabarà de passar per sobre. Però els més interessants són els que arriben pel nord-oest de la península perquè van associats a un front fred que arribarà demà. És bastant actiu, per tant deixarà precipitacions en algunes comarques... va acompanyat d’aire fred en altura, per tant les temperatures baixaran... i afavorirà una altra entrada de vent del nord. Darrera seu, durant el cap de setmana, guanyarà protagonisme l’anticicló. A partir de dilluns... arribarà un altre canvi de temps de la mà d’una nova glopada d’aire fred que, a 1500 metres d’altura portarà associades temperatures de 2 a 5º. Valors molt baixos que faran que acabem el novembre i comencem el desembre amb un ambient força hivernal.