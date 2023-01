El Temps a Catalunya (24/01/2023) | RTVE Catalunya

Dimarts marcat per les nevades a cotes baixes. En general neva per sobre de 200-400 metres però de forma local ha nevat fins a nivell de mar. I dimarts marcat també per un ambient molt gèlid a tot arreu. La combinació entre, l’aire fred que tenim en altura d’origen continental, el fred acumulat en superfície i aquesta borrasca mediterrània aportant humitat amb el vent de gregal que bufa... afavoreix aquest fred intenses i aquestes nevades a cotes baixes. Una situació de nevades que es mantindrà aquesta tarda. Demà la borrasca s’allunya i les altes pressions guanyen protagonisme, per tant el temps serà més estable. Ara bé, la posició de l’anticicló a l’oest de les illes britàniques... reactivarà la entrada d’aire fred d’origen polar que tindrà el seu màxim durant el cap de setmana. A partir de llavors el fred deixarà de ser tant intens... però l’ambient hivernal ens acompanyarà fins a finals de gener.