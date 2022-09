El Temps a Catalunya (23/09/2022) | RTVE Catalunya

La tardor arrenca amb un cap de setmana de pluges fortes (sobretot a les nits) i un ambient cada cop més fresc. Un canvi de temps associat a l’arribada d’un front fred que a partir d’aquesta tarda/vespre ens portarà una primera tongada de precipitacions, que s’allargaran fins ben entrada la matinada. La segona tongada arribarà demà a la tarda. Aquestes pluges poden ser fortes o molt fortes, degut (entre altres coses) al contrast entre aire fred en altura... i l’aigua del mar, encara molt calenta: en superfície la temperatura ronda entre els 25 i el 27º. Per tant, avui fins a mitja tarda tindrem ruixats dispersos al Prelitoral, Catalunya central, comarques del NE i àrea pirinenca... A partir de llavors i durant la nit, les precipitacions s’estendran per gran part del territori i s’intensificaran. Localment poden caure amb intensitat torrencial: més de 20 litres en mitja hora. En aquest sentit, hi ha avisos activats a tot Catalunya. Precipitacions que es mantindran de matinada i llavors serà a prop de la costa on poden ser fortes o molt fortes. De fet, fins demà a primeres hores del matí al litoral i prelitoral hi ha activats avisos de color taronja per possibles aiguats. Durant el matí les precipitacions marxaran mar endins i tindrem una treva. Però, demà a la tarda es reactivaran els ruixats i les tempestes al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, litoral i prelitoral. Localment poden tornar a ser fortes sobretot a prop de la costa. Diumenge, de matinada plourà però durant el dia els ruixats seran ja més irregular i més probables a les comarques del nord-est i a prop de la costa. Serà un dia de cel variable però amb algunes estones de sol. Ambient de plena tardor: nits fresques i migdies amb temperatures per sota dels 25º