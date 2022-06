El temps  Un Sant Joan amb més regust de primavera que d¿estiu

Estem a les portes d’una Revetlla i d’un Cap de setmana llarg de Sant Joan amb més regust de primavera que no pas d’estiu. Aquests dies a 1500 metres d’altura tindrem aire càlid, amb valors de 15 a 20º. Per tant, farà calor... però no serà tant exagerada com la setmana passada. A 5500 metres d’altura continuarem sota la influència d’un solc d’aire fred. Per tant, el contrast entre les altes temperatures en superfície i aquest aire més fresc, afavorirà una dinàmica pròpia de la primavera: matins tranquils i tardes inestables. Aquesta Nit de Revetlla: en general serà tranquil.la, amb el cel serè arreu, tot i que amb l’arribada de nuvolades i alguns ruixats cap al Pirineu Occidental. Fins a mitjanit l’ambient serà calorós arreu i xafogós a la costa. De matinada refrescarà i farà falta una jaqueta: al Pirineu, on baixaran per sota dels 15º.. i també a l’interior, on es quedaran per sota dels 20º. A la costa la matinada serà tropical.