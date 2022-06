El temps a Catalunya aquest dijous vindrà marcat per un matí amb núvols a prop de la costa i més sol a l’interior. A mig matí creixeran nuvolades prelitoral, Catalunya Central i àrees del Pirineu/Prepirineu on descarregaran alguns primers ruixats aïllats. Aquests s'allargaran fins a primera hora de la tarda, fins i tot amb alguna tronada a punts de l’interior. En canvi, el sol s’imposarà a la costa i al sud, i al vespre i nit les clarianes guanyaran terreny i la revetlla serà estable, només amb algun ruixat al Pirineu Occidental a mitjanit. Vent del sud moderat a l’interior i comarques NE. Temperatures a ratlla. Per sota els 30 graus a la costa, Pirineu i Prepirineu i al voltant dels 30/33 ºC a l’interior de Girona, Ponent i Terres de l’Ebre.

Durant el cap de setmana de Sant Joan, la massa d’aire més càlida es mantindrà allunyada. Aquí encara estarem sota la influència d’un solc d’aire fred en altura. Per tant, divendres el dia començarà amb sol arreu, però al migdia creixeran nuvolades al Pirineu i comarques gironines on descarregaran alguns ruixats. Al matí bufarà mestral a l’Ebre i a la tarda s’imposarà el vent del sud. Dissabte tornarà a ser un dia molt estable, amb sol, núvols baixos matinals a la Costa Daurada, i durant la tarda arribaran núvols per l’oest i creixeran nuvolades al Pirineu i punts del Prepirineu on cauran alguns ruixats puntualment amb tempesta. I diumenge augmentarà la humitat a la costa, on tindrem més núvols baixos, sobretot entre el Camp de Tarragona i l’Ebre on cauran alguns ruixats. A la resta, jornada amb més sol, però novament amb nuvolades, ruixats i tronades de tarda a l’àrea pirinenca.

Les matinades seran de bon dormir l’interior amb mínimes entorn els 15 graus, ambient força fresc al Pirineu on baixarem fins els 10 ºC. En canvi a la costa, les nits continuaran sent tropicals i difícilment baixem dels 20 ºC. De dia, calor continguda.. les temperatures variaran poc amb màximes de 27 a 32 ºC, fins i tot diumenge quedaran més baixes. Ara bé, a la costa la xafogor serà acusada.