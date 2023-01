El Temps a Catalunya (23/01/2023) | RTVE Catalunya

Estem immersos en plena onada de fred. Avui l’ambient és gèlid i demà pot nevar a cotes baixes. Per tercera matinada consecutiva els termòmetres han baixat fins als 15º sota zero a alta muntanya, entre 6 i 8º negatius a les valls del Pirineu i punts de la Catalunya Central i s’han mogut entre els 2º positius i 5º sota zero de forma generalitzada arreu del territori. Una fredorada associada a aquesta massa d’aire freda continental canalitzada entre l’anticicló situat a Centreeuropa i per una borrasca Hannelore, situada a Itàlia. Una borrasca que en les properes hores retrocedirà, afavorint l’arribada de vent més humit de component est. Aquesta humitat, anirà acompanyada de temperatures inferiors als 33º sota zero a 5500 metres d’altura... i de temperatures, que a 1500 metres baixaran fins a 4º sota zero. La combinació fred i humitat afavorirà, entre aquesta matinada i demà, nevades a cotes de tant sols 200-400 metres de moltes poblacions del litoral i prelitoral. A partir de dimecres aquesta possibilitat de neu desapareix... però el fred es manté. De fet, tenim assegurat l’ambient hivernal gairebé fins a finals de gener