El Temps a Catalunya (22/09/2022) | RTVE Catalunya

Fa dies que tenim la sensació (i també les ganes) de que l’estiu s’acabi. I de fet, ja li queden poques hores: aquesta propera matinada, quan passin 4 minuts de les 3, començarà oficialment la tardor. Una estació que durarà 89 dies i 21 hores. El canvi d’hora el farem l’últim diumenge d’octubre, endarrerint una hora els rellotge. Canvi d’estació i canvi de temps a partir de demà a la tarda amb el xoc entre una massa càlida i humida del sud i el front actiu i bossa aire fred del nord, ens portarà dues tongades de precipitacions. La primera entre demà al vespre i la matinada de dissabte (intensitats torrencials i acumulacions superiors als 50 litres). La segona entre dissabte a la tarda i la matinada de diumenge. Després la inestabilitat es desplaçarà a les Balears. Així doncs, demà, després d’un matí fresquet i relativament tranquil... a partir de migdia tindrem els primers ruixats a punts del Prelitoral, Catalunya central i durant la tarda precipitacions per l’oest. A partir del vespre i sobretot durant la nit les precipitacions s’estendran per totes les comarques i seran localment intenses. Hi ha avisos activats a gairebé tot Catalunya perquè les tempestes poden descarregar en forma d’aiguats