Torna la calor extrema. Entre avui, el cap de setmana i dilluns s’accentua la entrada massa càlida que arrenca del nord d’Àfrica. Per tant, a 1500 metres d’altura, novament tindrem temperatures al voltant dels 25º. De moment, avui els termòmetres pujaran entre 2 i 4º respecte ahir, sobretot a l’interior de les comarques del NE on alguns valors fregaran els 40º. A la resta temperatures de 32 a 39º. Demà, tenim una petita treva, i baixaran un parellet de graus. A la costa es quedaran al voltant dels 30º (amb molta xafogor) i a la resta entre 35 i 38º (la baixada al NE serà notable respecte avui)... Entre diumenge i dilluns tindrem la calor més dura: termòmetres de 32-33º al litoral i de 35 a 40º a Ponent, Ebre, Catalunya Central i Prepirineu. Tot i estar en plena canícula... penseu que aquestes temperatures continuen sent fins a 10º superiors a les habituals a finals de juliol, sobretot a l’interior. Les nits continuaran sent entre Tropicals i Tòrrides, sobretot la matinada de diumenge i també la de dilluns quan no baixarem dels 20º a l’interior i dels 23-25º a la costa, amb una xafogor acusada perquè l’aigua del mar està molt calenta.