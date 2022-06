Feia 3 setmanes que no plovia... i fa més de 10 dies que no teníem una matinada tant fresqueta. Les temperatures mínimes s’han quedat entre 2 i 8º més baixes que ahir: a l’interior els termòmetres han rondat els 15º i només a la costa s’han mantingut al voltant dels 20º. Una refrescada general... i una regada també general. Els ruixats i les tempestes van arribar ahir al vespre per l’oest i de nit i matinada s’han estès per tot el territori. Localment han estat fortes, acompanyades de ratxes de vent molt violentes i alguna calamarsada. Després d’una petita treva... a mig matí s’han reactivat les tempestes al litoral i prelitoral. L'enclusa d'aquestes tempestes tapava el cel de les comarques del NE. Entre ahir i avui s'han comptabilitzat gairebé 10 mil descarregues elèctriques. En general s'han acumulat entre 5 i 15 litres... però a punts del Pirineu les quantitats van de 15 a 40 litres. Una inestabilitat associada al contrast entre aquesta massa d’aire fred de l’oest peninsular i la massa càlida de la Mediterrània que lentament es va enretirant: entremig de les dues es genera aquesta línia de nuvolades i precipitacions. Els propers dies es mantindrà l’aire fresc... per tant, el temps serà lleugerament insegur, de dia la calor serà suportable i les nits seran de més bon dormir.