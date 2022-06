El temps a Catalunya aquest dimecres vindrà marcat per l'arribada d'aire fred en altura que ens deixarà una jornada menys càlida, amb més sol, però amb creixement de nuvolades que deixaran alguns ruixats o tempestes durant al matí a la costa, i a la tarda en zones de muntanya de la meitat nord. Les temperatures es quedaran entre els 25 i 30 ºC, i només a punts de Ponent i de l'Ebre arribaran als 32/34 ºC. Per la revetlla no plourà, la nit serà més fresca a l'interior i la calor serà més continguda durant els pròxims dies. A més, es redueix la possibilitat de ruixats pel pont de Sant Joan.