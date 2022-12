El Temps a Catalunya (21/12/2022) | RTVE Catalunya

El temps a Catalunya aquest dimecres vindrà marcat pel sol i els núvols prims. En canvi, les boires de l'interior es faran persistents a l'Altiplà Central i a la resta, durant la tarda, el cel quedarà serè. Al sud bufarà mestral i les temperatures pujaran. Els pròxims dies, la bonança es farà més evident amb màximes per damunt dels 20 graus a prop de la costa. Nadal i Sant Esteve plàcids, amb sol, núvols prims, poc fred de nit i suavitat de dia. La setmana que ve, el 2022 podria acabar amb un ambient més fred, si més no, normal per l'època.