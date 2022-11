El Temps a Catalunya (21/11/2022) | RTVE Catalunya

El temps a Catalunya aquest dilluns vindrà marcat per un canvi important de les condicions. Després del pas d'un front càlid de bon matí, a la tarda creuarà un de fred que deixarà forts xàfecs i alguna tempesta. També deixarà nevades al Pirineu, on la cota de neu baixarà fins els 1.100 metres. Les temperatures quedaran més baixes a l'interior, però a la costa, el garbí les farà pujar fins els 20 ºC. El vent s'intensificarà a última hora i demà bufarà amb molta intensat (100 km/h) a les comaques del centre i sud de Catalunya, cotes altes del Pirineu i Empordà. La situació marítima s'alterarà, amb onades superiors als 4/5 metres als dos extrems de la costa. Les temperatures quedaran més baixes, tant de dia com de nit com de dia.