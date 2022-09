El Temps a Catalunya (21/09/2022) | RTVE Catalunya

Aneu traient la roba d’entretemps, els cobrellits i els paraigües. La recta final d’aquesta setmana tindrem un temps típic de la tardor. De moment, avui, l’aire fred que tenim en altura combinat amb la entrada de vent de llevant afavoreix la inestabilitat a les regions del sud de la península. A partir d’aquest vespre, durant la nit i matinada i demà aquesta inestabilitat arribarà també a les comarques del sud de Catalunya. Per altra banda, tenim un front que s’aproxima per l’Atlàntic. És actiu, va associat a un embossament d’aire fred en altura que entre divendres tarda i el cap de setmana ens portarà un notable canvi de temps. Per tant, prepareu els paraigües... perquè des d’aquesta nit i fins diumenge, tindrem diferents tongades de precipitacions que, sobretot el cap de setmana, deixaran quantitats superiors als 50 litres a les comarques centrals i a punts del litoral. Un canvi de temps que anirà acompanyat d’una baixada de temperatures que notarem sobretot entre dissabte i diumenge, quan les màximes es quedaran al voltant dels 20º. Temperatures que fins a 6º més baixes a les habituals. L’ambient serà el típic de finals de setembre: amb rebequetes i cobrellits