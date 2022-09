El Temps a Catalunya (21/09/2022) | RTVE Catalunya

El temps a Catalunya aquest dimecres vindrà marcat per la variabilitat, amb núvols baixos a la costa i a l'interior durant el matí. Al migdia tindrem més sol, però creixeran nuvolades davant la costa central que podrien deixar algun ruixat i no es descarta que toquin a terra. A la tarda tindrem ruixats al Pirineu Oriental. També es formaran nuvolades entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre on tindrem alguns xàfecs intensos, més probables durant la nit i matinada. Les temperatures baixaran.