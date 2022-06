Calor nocturna, xafogor, núvols i pols sahariana conseqüència del vent del sud que fa que la massa càlida africana li costi enretirar-se. Tot i això ho fa lentament empesa per l’embossament d’aire fred en altura que hi ha a la meitat oest de la península. El canvi d’aquestes dues masses d’aire afavorirà un augment de la inestabilitat que sobretot notarem aquesta tarda. De moment ara mateix tenim alguna primera roina o plugim de fang a prop de la costa. De fet, és al litoral on aquest matí tindrem molts núvols i alguna primera gota. A l’interior cel cada cop més enterbolit de núvols alts i mitgencs i de color terrós per la presència de pols sahariana.

A la tarda s’embolicarà a la troca. El cel quedarà força ennuvolat arreu i descarregant xàfecs a les comarques del Pirineu, Prepirineu occidental, Ponent, Terres de l’Ebre i comarques interiors de Tarragona. Podran ser intensos i anar acompanyats de tempesta i puntualment de calamarsa. Abans no arribi aquest sobtat canvi de temps, serà un migdia de calor i xafogor amb màximes de 30 ºC a la costa i entre els 30 i 35 ºC a l’interior i Pirineu.

Hem de patir per la revetlla de Sant Joan? Els xàfecs que aquesta tarda afectaran la meitat oest, de nit i matinada també arribaran, tot i que més dispersos, a la Catalunya Central, litoral i prelitoral central i a les comarques gironines. Demà al matí tornarem a tenir ruixats al Pirineu, i a partir del migdia es tornaran a estendre en trams de la costa i a la tarda en zones de muntanya, sobretot del Pirineu i Prepirineu. Precipitacions que aniran acompanyades de fang ja que fins demà i dijous tindrem pols en suspensió al damunt. Inestabilitat afavorida per l’aproximació d’aire fred en altura que també comportarà la retirada de l’aire més càlid cap a l’est de la Mediterrània. Durant la revetlla, però, tindrem una treva de ruixats, però no plourà, però ho podria tornar a fer divendres i potser diumenge a darrera hora. Tot plegat ens deixarà una calor continguda pels pròxims dies.

A partir de demà les temperatures baixaran i la resta de la setmana les màximes es quedaran al voltant o per sota dels 30º de forma general. La calor serà més suportable de dia...i les nits de més bon dormir, perquè si be a la costa continuarem amb Nits Tropicals.. a l’interior i al Pirineu les matinades seran més fresquetes. Fins i tot la nit de Sant Joan necessitarem recuperar la jaqueta a l’interior.