El Temps a Catalunya (20/09/2022) | RTVE Catalunya

Falten 3 dies per a que comenci la tardor astronòmica. Sabem que a Catalunya, aquest estiu ha estat el més calorós des de que hi ha registres. Avui us hem explicat com es presenta la tardor. Segons les previsions estacionals del model europeu, seria una tardor amb els episodis de pluja que habitualment ens deixa aquesta estació. Ara bé, pel que fa a temperatures, octubre, novembre i desembre mantindran la tendència dels darrers mesos i seran entre 1 i 2º més càlids de lo habitual. De moment aquests dies: la presència d’aire fred en altura i la entrada de vent del nord mantenen les temperatures a ratlla. La presència d’aquesta petita borrasca peninsular, ens portarà un augment de la inestabilitat entre demà a la nit i dijous. 500HPA El canvi de temps més important arribarà a finals d’aquesta setmana. L’aproximació d’un front (bastant actiu) associat a aquesta baixa freda en altura, afavoriran un cap de setmana amb pluges generals i localment abundants i un ambient de tardor