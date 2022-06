Aquesta setmana estarà marcada pels ruixats i per una calor més raonable per l’època. La presència de la massa càlida africana estancada damunt nostre... comença a tenir les hores comptades. Arriben canvis, de la mà d’un embossament d’aire fred en altura que hi ha a la meitat oest de la península. Perquè aquest aire fred afavorirà la retirada de l’aire més càlid cap a l’est de la Mediterrània. Per tant, els propers dies farà calor...però no serà tant exagerada ni extrema com la dels últims 10 dies. De fet, demà serà el darrer dies d’aquesta setmana en què les temperatures superaran els 35º... A partir de dimecres el descens dels termòmetres es notarà més i la resta de la setmana les màximes es quedaran al voltant o per sota dels 30º de forma general. La calor serà més suportable de dia... i les nits seran de més bon dormir, perquè si be a la costa continuarem amb Nits Tropicals.. a l’interior i al Pirineu les matinades seran més fresquetes. Fins i tot la Revetlla de Sant Joan necessitarem una rebequeta. L’arribada d’aquest embossament d’aire fred també afavorirà un augment de la inestabilitat. A Catalunya la notarem en dues tongades: la primera entre demà a la tarda i dimecres al matí, la segona divendres (per Sant Joan). La pols en suspensió ens acompanyarà ben be fins al cap de setmana.