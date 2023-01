El Temps a Catalunya (20/01/2023) | RTVE Catalunya

Divendres hivernal... i cap de setmana gèlid. La entrada d’aire fred s’intensifica a partir de demà amb l’arribada d’una massa d’aire d’origen àrtic continental... que accentuarà la baixada de les temperatures. Una fredorada que persistirà fins a final de la setmana vinent... i probablement, acabarem el gener amb aquest ambient hivernal. Per tant, després de mesos amb temperatures superiors a la mitjana... els propers dies tindrem temperatures màximes entre 1 i 8º inferiors a les habituals a mitjans de gener. De matinada, aquesta anomalia encara serà més contundent perquè registrarem temperatures mínimes entre 2 i 10º inferiors a les que caldria esperar per aquestes dates. Pel que fa a la situació meteorològica: la petita però intensa borrasca Hannelore que ens ha passat per sobre les darreres hores s’allunya i la situació queda dominada per l’anticicló que abraça bona part d’Europa. La seva posició al nord afavorirà aquesta entrada d’aire fred continental. Per tant, serà un cap de setmana estable però gèlid