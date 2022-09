El Temps a Catalunya (19/09/2022) | RTVE Catalunya

El temps a Catalunya aquest dimarts serà molt estable, amb sol, tot i alguns núvols baixos matinals que s'aniran desfent. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu Oriental on no es descarta algun ruixat. També tindrem núvols alts i mitgencs al sud. Temperatures entre els 25 i els 30 graus, les més altes cap a l'Ebre. Dijous tindrem precipitacions a l'extrem sud i durant el cap de setmana hi haurà una tongada de pluges que podria ser general. Les temperatures baixaran i l'ambient es farà més de principis de tardor.