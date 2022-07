Passen els dies... i l’onada de calor afluixa però no s'acaba. Continuem amb una borrasca recargolant-se, tot i que ara ja desplaçada cap a les Illes Britàniques (on avui arribaran als 40º, temperatures mai registrades a Anglaterra). La seva nova posició frenarà lleugerament la entada de la massa càlida africana entre avui i dijous Per tant, avui, sobretot demà, i dijous, la calor serà una miqueta més suportable. Tot i que continuarem amb temperatures superiors als 35º a moltes poblacions. Però diem “una miqueta més suportable” perquè entre divendres, el cap de setmana i principis de la setmana vinent, s’accentuarà novament aquesta entrada càlida i les temperatures a 1500 metres d’altura tornaran a superar els 25º. No hi ha treva: a partir de divendres els termòmetres tornaran a superar els 40º a moltes poblacions i en algunes festejarem els 45º. Una calor extrema que ens acompanyarà ben bé fins dilluns o dimarts vinent.