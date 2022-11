El Temps a Catalunya (18/11/2022) | RTVE Catalunya

A les dites populars del Cel rogenc, pluja i vent... o al cel cabretes, al terra pastetes... hi hem d’afegir la neu i el fred. Una fredor que ja hem notat de matinada: al Pirineu les mínimes han baixat fins als 5º sota zero... i a la resta del territori han estat entre 3 i 10º més baixes que ahir. Una notable caiguda de les temperatures associada a l’arribada d’aire molt fred i accentuada per la entrada de vent del nord. Una massa freda (valors inferiors als 5º) que també és molt inestable i que afavorirà ruixats i tempestes entre avui i demà... i nevades al Pirineu que durant tot el cap de setmana. Mestral i Tramuntana superiors als 90km/h aquest i cota de neu pujarà de 1100 a 1400 metres, sobretot cara nord.