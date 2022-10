El Temps a Catalunya (18/10/2022) | RTVE Catalunya

El mes d’octubre avança... i l’estiuet no afluixa. Aquesta matinada ha tornat a ser molt suau... i en algunes poblacions costaneres les mínimes han estat novament Tropicals. La presència d’aire càlid en altura i el vent del sud que bufa, afavoreixen aquesta bonança. Ara bé, aquest vent és molt humit (per això es formen tants núvols baixos i boires)... i també és un vent, que arriba carregat de pols sahariana en suspensió (per això el cel té tonalitats terroses). Tot plegat és conseqüència d’una enorme borrasca alimentada per l’oceà Atlàntic. Gira en sentit antihorari i al fer-ho genera un riu atmosfèric que arriba a la península carregat d’humitat. Les precipitacions més abundants es quedaran a la meitat oest peninsular... a Catalunya ens arribaran diferents línies frontals... que, seran les que entre dijous i divendres, ens portaran n, sobretot del Pirineu, Prepirineu i algunes zones de la meitat oest. Línies frontals que afavoriran que l’aire càlid que tenim a sobre comenci a enretirar-se i que, per tant, l’estiuet, comenci a mostrar símptomes de debilitat.