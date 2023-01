El Temps a Catalunya (18/01/2023) | RTVE Catalunya

A partir d’avui arriba la segona part d’aquest primer temporal de l’hivern: el fred. De fet, aquesta matinada les temperatures han baixat més de 10º respecte ahir... Una baixada que no ha estat més dràstica ... perquè el vent continua bufant entre 70 i 100 km/h a sobretot al sud. Pel que fa al temporal de mar: de matinada hem tingut onades de 2 a 5 metres d’altura. La tendència és que durant les properes hores la mar vagi encalmant. Tot i això les onades superaran els 2 metres. La borrasca Fien causant d'aquest temporal de vent i mar ja ha marxat. Però la posició de l’anticicló sobre l’Atlàntic mantindrà la entrada de vent del nord, l’arribada d’aire fred Polar i afavorirà el pas d’un sistema frontal que, entre aquesta nit i demà, reactivarà la inestabilitat. Un ambient hivernal que s’accentuarà més... amb l’arribada d’una massa d’Aire molt Freda d’origen Àrtic que allargarà aquesta fredorada durant bona part de la setmana vinent. Per tant, la baixada de temperatures serà encara més contundent els propers dies... i sobretot les properes nits, amb gelades fortes al Pirineu i glaçades que s’estendran per bona part del territori