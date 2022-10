El Temps a Catalunya (17/10/2022) | RTVE Catalunya

Estem a mitjans d’octubre i les temperatures són pròpies de finals d’estiu, tant de dia com de nit. Tret del Pirineu... aquesta matinada ha estat escandalosament suau a bona part del territori però sobretot a la costa, on la temperatura mínima NO ha baixat dels 18-21º. A moltes poblacions costaneres hem tingut una Nit Tropical en plena tardor. A Barcelona, de mitjana, entre els mesos de setembre, octubre i novembre, es registren unes 5 nits amb temperatures superiors als 20º... Doncs bé, enguany estem a la segona quinzena d’octubre i ja en porten 25... i la tendència és que aquesta setmana, les nits continuïn sent molt suaus, amb temperatures de 19 a 21º a Barcelona però també a bona part de la costa. De dia, tret de dijous i divendres en que recularan una mica, els termòmetres rondaren entre els 25 i els 30º. Els dies més calorosos seran dimarts, dimecres i diumenge.